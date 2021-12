Cina-America latina: chiuso terzo vertice ministeriale, rilanciata cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cooperazione nel contrasto alle minacce globali, sviluppo "pragmatico" delle relazioni economiche e commerciali, rilancio dei progetti su infrastrutture di qualità. Sono alcuni dei punti qualificanti il documento programmatico 2022-2024 stilato al termine del III vertice ministeriale Cina-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), chiuso venerdì. Le parti riaffermano l'impegno su temi di politica e sicurezza globale dalla lotta al terrorismo e alla corruzione all'impegno per il disarmo, da una normativa sul cyberspazio a quella sulle transazioni finanziarie internazionali. Il testo si concentra quindi sullo sviluppo di ogni possibile sinergia tra imprese, agenzie di promozione degli investimenti e categorie di settore per accelerare commercio e crescita economica. Confermata, in questo senso, la serie di forum tematici che costituisce l'ossatura della cooperazione economica: il "China-Lac Infrastructure Cooperation Forum", il "China-Lac Business Summit" e il "China-Latin America Investment and Cooperation Forum". Quanto al capitolo infrastrutture, il documento rilancia l'interesse - espresso nel vertice ministeriale di Santiago del Cile (2018) - per l'iniziativa della Nuova via della seta, strumento "per approfondire la cooperazione tra Cina e America Latina e Caraibi nelle aree economiche, commerciali, culturali e turistiche". (segue) (Mec)