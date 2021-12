Energia: Barkindo (Opec), sfide settore petrolifero sono riduzione emissioni e investimenti tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide per l’industria del petrolio e del gas sono anzitutto due: contenere le emissioni di CO2 e avere i necessari investimenti per le tecnologie volte a consentire una profonda decarbonizzazione. Lo ha sottolineato il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi esportatori (Opec), Mohamed Barkindo, intervenendo al panel “Decarbonizzare gli impianti energetici nel Mediterraneo allargato” organizzato nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma. Secondo Barkindo, quella della riduzione delle emissioni di CO2 resta una sfida che va affrontata a livello globale e non è possibile “selezionare chi lo dovrebbe fare”. Barkindo ha ricordato che le compagnie petrolifere nazionali dei Paesi Opec “continuano a investire in questa industria non solo per la decarbonizzazione, ma anche per la sicurezza degli approvvigionamenti e per la stabilità del mercato”. Il segretario generale dell’Opec ha ricordato che nel 2020 si è assistito ad una contrazione degli investimenti del 30 per cento nel comparto upstream, mentre tra il 2015 e il 2016 il settore ha assistito, a causa del calo dei prezzi del petrolio, ad un calo degli investimenti del 27 per cento. (Res)