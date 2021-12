Med forum: Borrell su migranti, Stati membri sin qui incapaci di politiche comuni su confini esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti possono essere una risorsa per l'Unione Europea afflitta dalla crisi demografica, ma serve uno sforzo politico di organizzazione comune che gli Stati membri hanno sin qui dimostrato di non saper effettuare. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ai Med Dialogues in corso a Roma. "Anche se qualche Stato non lo condivide, noi abbiamo bisogno di migranti perché siamo in una situazione di calo demografico. Ma è necessario che i flussi siano gestiti in maniera regolare e ordinata", ha detto Borrell convinto che non si possa "far crescere la percezione che sia un fenomeno che nessuno controlla e da cui taluni traggono vantaggi economici". Serve però una politica comune "che purtroppo sin qui gli Stati membri non sono stati capaci" di fissare. L'Ue ha annullato i confini interni e "i confini esterni di ogni Stato membro diventano confini esterni di tutta l'Unione", ha detto l'Alto commissario richiamando la necessità di individuare "procedure precise" rispetto a due fenomeni che - sottolinea - devono restare ben distinti, i richiedenti asilo e i migranti. Il tutto anche per "non avallare la sensazione di paura" che attraversa il continente, "esacerbata da situazioni come quelle della Bielorussia, che ha promesso ai migranti di poter entrare in Ue mettendo a rischio la loro vita, aprendo a una possibile crisi umanitaria e aumentando la minaccia sui confini". (Res)