Spagna: ministra Diaz, abbiamo dimostrato che governo può cambiare la vita delle persone

È possibile cambiare la vita delle persone dal governo ed il modo in cui è stata gestita la crisi provocata dalla pandemia del coronavirus ha permesso di salvare il Paese. Lo ha affermato la vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", dicendosi "preoccupata" della crescente distanza tra i politici ed i cittadini. "Quello che dobbiamo dimostrare è che la buona politica è possibile. Tutto il giorno sono in dialogo e faccio accordi con persone che non la pensano come me. Ma mi preoccupa andare al Congresso dei deputati e vedere che non ci sono proposte o dibattiti, ma solo rumore e una serie di insulti", ha sottolineato la ministra. Yolanda Diaz è una degli esponenti politici più popolari del Paese, considerata da molti osservatori l'unica in grado di coalizzare le varie anime alla sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez. A questo proposito, Diaz ha detto di vivere questa "popolartà" con una certa "paura" e di non ambire a ricoprire alla presidenza del governo. "Se dovessi presentarmi alle elezioni e avessi questa vocazione, lo direi pubblicamente perché i cittadini hanno il diritto di sapere", ha chiarito la vicepresidente spagnola.