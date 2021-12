Spagna: ministra Diaz, abbiamo dimostrato che governo può cambiare la vita delle persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al coinvolgimento delle ministre dei Diritti sociali e dell'Uguaglianza di Unidas Podemos, Ione Belarra ed Irene Montero, nella nuova piattaforma che sarà lanciata nelle prossime settimane, Diaz ha evidenziato che l'importante "non è chi, ma cosa faremo" in quanto è necessario "superare i confini ideologici su temi chiave come il cambiamento del modello di produzione, l'economia circolare ed il cambiamento climatico". Per quanto riguarda il rapporto con il premier Sanchez, la ministra lo ha definito "magnifico" aggiungendo di essergli "molto grata", smentendo le divergenze con il capo del governo in merito alla delicata questione della riforma del lavoro che l'esecutivo sta negoziando con le parti sociali. "Stiamo presentando un progetto abbastanza ambizioso in termini di occupazione temporanea, ma il presidente condivide questa tabella di marcia", ha concluso Diaz. (Spm)