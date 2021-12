Energia: Barkindo (Opec), avviare transizione energetica guardando alla scienza e ai dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che vediamo oggi in Europa e a livello globale in termini di crisi energetica è un segnale di quello che potrebbe accadere se si utilizza un approccio realistico alla transizione energetica. È quanto dichiarato dal segretario generale dell’Opec, Mohammad Barkindo, intervenendo al convegno “Decarbonizzare gli impianti energetici nel Mediterraneo allargato” organizzato nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma. “Dobbiamo avviare una transizione energetica in accordo con la scienza guardando i dati lontano dalle emozioni”, ha affermato il segretario generale dell’Opec.(Res)