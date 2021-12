Milano: fermato traffico illecito di rifiuti nel campo rom abusivo di via Vaiano Valle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico illecito, diretto e organizzato dalle due persone oggetto del provvedimento, si concentrava soprattutto nelle ore notturne, e nel periodo di osservazione la Polizia locale ha potuto vedere che alcuni furgoni, non appartenenti a persone del campo, entravano, si accostavano all'abitazione dei due soggetti e immediatamente il carico veniva smistato ai confini dell'area abitata, separando l'indifferenziato (materassi, legno, divani eccetera) da elettrodomestici e ferro, proficuo oggetto di rivendita. I falò venivano appiccati per 'smaltire' la parte indifferenziata al fine di ricavarne nuovi pezzi di ferro ed eliminare almeno in parte rifiuti invendibili. La parte “preziosa” dei rifiuti, quella ferrosa, veniva quindi stoccata in alcuni capannoni, veri e propri depositi, sempre ai margini del campo. Il resto veniva spostato con carriole a mano verso l'esterno dell'area dell'abitato abusivo, accumulandosi. Sono almeno quattro gli episodi rilevati dalla Polizia locale nel corso di tre mesi di assidua sorveglianza del campo, a causa del buio non è stato possibile individuare tutte le persone coinvolte ma i due S.S. compaiono sempre nel coordinare le operazioni illecite, dall'arrivo dei furgoni al momento in cui i fuochi vengono appiccati. L'attività illecita aveva il vantaggio del doppio introito, da una parte la raccolta dei rifiuti e dall'altra la rivendita del materiale raccolto. (Com)