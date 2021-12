Roma: nascondevano shaboo e oppio in doppio fondo scatole biscotti, arrestata coppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2,370 Kg di cristalli di shaboo e quasi 1,5 Kg di oppio. È l’ingente sequestro di droga effettuato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. Questa volta a finire in manette non sono stati cittadini filippini o del sud est asiatico, come frequentemente riportato nelle cronache, essendo quel tipo di metanfetamina in voga soprattutto in quelle aree geografiche, ma una insospettabile coppia di coniugi provenienti dall’Iran e domiciliati a Roma. (segue) (Rer)