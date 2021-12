Roma: nascondevano shaboo e oppio in doppio fondo scatole biscotti, arrestata coppia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli strani movimenti di moglie e marito – lui 49enne con precedenti, lei 35enne incensurata – erano stati notati dai Carabinieri impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, atteggiamento che li ha spinti a tenerli d’occhio. In breve tempo, i militari sono arrivati ad un’abitazione di via Achille Tedeschi, dove la coppia era domiciliata da tempo: considerata la situazione, i Carabinieri hanno deciso di far scattare un controllo, rinvenendo nell’appartamento la somma di 3.900 euro in contanti, degli appunti manoscritti riportanti chiari riferimenti alla loro attività di spaccio, due contratti di affitto e le chiavi relativi ad altrettanti appartamenti nella disponibilità della coppia, ubicati, uno in zona Cassia, l’altro a Grottarossa. (segue) (Rer)