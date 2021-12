Roma: nascondevano shaboo e oppio in doppio fondo scatole biscotti, arrestata coppia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le verifiche si sono spostate, quindi, negli immobili in questione, ed è qui che i Carabinieri hanno rinvenuto 2,373 Kg di shaboo in bustine trasparenti occultate nel doppio fondo ricavato in numerose scatole in latta di alcuni dolciumi tipici iraniani, 1,452 Kg di oppio suddiviso in panetti di varie dimensioni, 7.000 euro in contanti, ritenuti provento del loro traffico illecito e svariato materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Moglie e marito provenienti dallIran sono stati arrestati e trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria da cui saranno chiamati a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)