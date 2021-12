Italia-Algeria: Di Stefano incontra ministro Startup, focus su nuove iniziative bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Algeria sono partner storici negli ambiti tradizionali ma possono esserlo anche su quelli innovativi, “per questo stiamo intensificando le relazioni in ambito Startup”. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso dopo il suo incontro con il ministro algerino per l'Economia della Conoscenza e le Startup, Yacine El Mahdi Oualid, organizzato a margine dei Med Dialogues 2021 in corso a Roma. “Questa mattina, a margine dell'evento Med Dialogues 2021, ho incontrato Yacine El Mahdi Oualid, ministro algerino per l'Economia della Conoscenza e le Startup. Avevo già incontrato il ministro nell'estate 2020, avviando un percorso di dialogo che tra le altre cose ha portato, nella giornata di ieri, alla firma di un accordo tra Cassa depositi e prestiti Venture Capital e Algeria Venture mirato allo sviluppo congiunto del settore delle Startup”, ha dichiarato Di Stefano. “Durante la riunione abbiamo discusso possibili nuove iniziative, come ad esempio l'avvio di progetti bilaterali per lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore delle energie rinnovabili. Con la sua posizione geografica e le sue caratteristiche, l'Algeria potrebbe diventare in futuro uno dei maggiori centri per la produzione di energia solare e idrogeno verde, e noi saremo felici di lavorare con questo Paese amico per raggiungere l'obbiettivo”, ha concluso Di Stefano. (Res)