Vaticano: Papa, in Europa c’è arretramento della democrazia

- Nel continente europeo, si registra un arretramento della democrazia. E’ l’ammonimento del Santo Padre parlando alle autorità religiose e civile presenti nel palazzo presidenziale di Atene, primo appuntamento del suo viaggio in Grecia. “Non si può, tuttavia, che constatare con preoccupazione come oggi, non solo nel Continente europeo, si registri un arretramento della democrazia – ha osservato - essa richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e pazienza. È complessa, mentre l’autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti” ha evidenziato Francesco. Il Pontefice ha raccomandato di non farsi sopraffare dal malcontento, dalla stanchezza e di impegnarsi per partecipare alla democrazia: “In diverse società, preoccupate della sicurezza e anestetizzate dal consumismo, stanchezza e malcontento portano a una sorta di “scetticismo democratico”. Ma la partecipazione di tutti – ha osservato - è un’esigenza fondamentale; non solo per raggiungere obiettivi comuni, ma perché risponde a quello che siamo: esseri sociali, irripetibili e al tempo stesso interdipendenti”. (Res)