Grecia-Vaticano: Papa chiede attenzione per i più deboli e cita De Gasperi

- Papa Francesco nel suo discorso durante l’incontro con l’autorità nel palazzo presidenziale di Atene, ha chiesto attenzione per i più deboli citando Alcide De Gasperi: “Affinché il bene sia davvero partecipato, un’attenzione particolare, direi prioritaria, va rivolta alle fasce più deboli - ha evidenziato Francesco - questa è la direzione da seguire, che un padre fondatore dell’Europa (De Gasperi) indicò come antidoto alle polarizzazioni che animano la democrazia ma rischiano di esasperarla: 'Si parla molto di chi va a sinistra o a destra, ma il decisivo è andare avanti e andare avanti vuol dire andare verso la giustizia sociale'". Secondo il pontefice, "un cambio di passo in tal senso è necessario, mentre, amplificate dalla comunicazione virtuale, si diffondono ogni giorno paure e si elaborano teorie per contrapporsi agli altri. Aiutiamoci invece a passare dal parteggiare al partecipare – ha concluso il Papa - dall’impegnarsi solo a sostenere la propria parte al coinvolgersi attivamente per la promozione di tutti”. (Civ)