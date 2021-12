Vaticano: Papa, contrapporre il multilateralismo ai nazionalismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal parteggiare al partecipare. È la motivazione che ci deve sospingere su vari fronti: "Penso al clima, alla pandemia, al mercato comune e soprattutto alle povertà diffuse". E’ l’esortazione di Papa Francesco formulata durante il discorso tenuto al cospetto delle Autorità civili e religiose nel palazzo presidenziale di Atene. “Sono sfide che di collaborare concretamente e attivamente – ha evidenziato Francesco - ne ha bisogno la comunità internazionale, per aprire vie di pace attraverso un multilateralismo che non venga soffocato da eccessive pretese nazionaliste. Ne ha bisogno la politica, per porre le esigenze comuni davanti agli interessi privati. Può sembrare un’utopia, un viaggio senza speranza in un mare turbolento, un’odissea lunga e irrealizzabile. Eppure il viaggio in un mare agitato, come insegna il grande racconto omerico, è spesso l’unica via”. (Civ)