Golfo-Francia: Macron conclude viaggio nella regione incontrando erede al trono saudita

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è giunto questa mattina nella città di Gedda, sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, per discutere con il principe ereditario Mohammad bin Salman della "stabilità" in Medio Oriente e della situazione in Libano. Secondo quanto riporta il quotidiano saudita “Arab News”, Mohammed bin Salman ha accolto il presidente francese nel primo pomeriggio nel palazzo reale della grande città portuale saudita. Macron è uno dei primi leader occidentali a incontrare Mohammad ben Salman dall'assassinio nel 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto nel consolato del suo paese a Istanbul. Il capo dello Stato ha giustificato questo incontro ritenendo necessario parlare con l'Arabia Saudita, "primo Paese del Golfo per dimensioni", per poter "lavorare per la stabilità della regione". Durante il colloquio con Mohammed bin Salman, Macron ha discusso in modo particolare della situazione in Libano dove la crisi economica è stata aggravata da uno scontro diplomatico con i Paesi del Golfo, primo fra tutti l'Arabia Saudita, che ha bloccato l’importazione di diversi prodotti libanesi. (Frp)