Med Forum: ambasciatore Ue Sadabell, elezioni in Libia possono porre fine a situazione insostenibile

- Le elezioni previste e fine anno in Libia “non trasformeranno magicamente la Libia in un Paese democratico perfettamente funzionante dall'oggi al domani”, ma sono una “opportunità per guardare al futuro e porre fine a una situazione che probabilmente oggi non è più sostenibile”. Lo ha detto oggi José Sabadell, capo della delegazione dell'Unione europea in Libia, al panel “Libia al bivio: cosa possono fare l'Europa e la comunità internazionale” ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Bisogna permettere ai libici di decidere cosa vogliono per loro stessi e i per i loro figli”, ha detto l’ambasciatore dell’Unione europea, sottolineando come sia importante che "i libici siano al posto di comando" dato che la Comunità internazionale rischia in questa fase di “fare più male che bene”. (Res)