Pnrr: Fico, risorse possono aprire strada a ulteriori investimenti a riqualificazione servizi cura disagio psichico

- Anche le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza "possono aprire la strada per ulteriori investimenti nella riqualificazione, in ogni area del Paese, dei servizi per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei portatori di disagio psichico". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio al convegno “Il Manifesto per la Salute Mentale. La cura nella Salute Mentale come valorizzazione della persona e difesa della democrazia” promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. "Sono tutti segnali che vanno nella direzione giusta e che saranno verosimilmente oggetto di una valutazione più ampia, anche in occasione del Summit Mondiale della Salute Mentale che si svolgerà in Italia nel 2022", spiega.(Rin)