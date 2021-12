Vaticano: Papa, la pandemia ci ha fatto riscoprire bisognosi degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia è invece la grande avversità: "Ci ha fatti riscoprire fragili e bisognosi degli altri" e "anche in questo Paese è una sfida che comporta opportuni interventi da parte delle Autorità”. Papa Francesco, parlando ai presenti, durante l’incontro al palazzo presidenziale di Atene, ha voluto sottolineare l’insegnamento della pandemia e alla sfida che la politica deve raccogliere: “Penso alla necessità della campagna vaccinale ai non pochi sacrifici per i cittadini. In mezzo a tanta fatica si è però fatto strada un notevole senso di solidarietà, al quale la Chiesa cattolica locale è lieta di poter continuare a contribuire, nella convinzione che ciò costituisca l’eredità da non perdere con il lento placarsi della tempesta”. (Civ)