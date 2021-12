Med Forum: ex inviata Onu in Libia Williams, “porre i libici al di sopra tutto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porre l’interesse dei cittadini libici al di sopra delle brame dei Paesi stranieri e delle élite politiche, economiche e militari nazionali. E’ questa la “filosofia” che ha guidato Stephanie Williams, ex inviato ad interim delle Nazioni Unite per la Libia, nel suo mandato nel Paese nordafricano. Lo ha detto la stessa diplomatica statunitense al panel “Libia al bivio: cosa possono fare l'Europa e la comunità internazionale” ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Il nostro obiettivo era di mettere i libici e non l’Onu nella cabina di pilotaggio e lo abbiamo fatto: quello libico è stato uno dei pochi conflitti internazionali dove si può davvero dire che le Nazioni Unite hanno svolto una mediazione naturale e neutrale”, ha detto Williams, ricordando come le tre “tracce” (politica, economica e militare) del piano ideato dal tandem Williams-Ghassan Salamé hanno prodotto risultati concreti. (Res)