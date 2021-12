Patrimonio: Roma Capitale, al via forum su beni confiscati a criminalità organizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum costituirà quindi lo strumento centrale per restituire alla cittadinanza l'importante patrimonio di beni recuperati grazie allo straordinario lavoro di Magistratura, Forze dell'Ordine e associazioni impegnate ogni giorno per la legalità. Nell'ambito del Forum potranno confrontarsi cittadine e cittadini in forma singola, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, Organizzazioni, Università, Istituti di ricerca e gli altri Enti o soggetti pubblici interessati alle tematiche. Saranno organizzati appositi laboratori con l'Amministrazione Capitolina, articolati in modo condiviso sulla base delle preferenze espresse dai partecipanti. L'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi, assumerà le funzioni di Presidente del Forum, al quale parteciperanno anche altri Assessori e Direttori dei Dipartimenti appartenenti alle diverse aree interessate. (segue) (Com)