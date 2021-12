Patrimonio: Roma Capitale, al via forum su beni confiscati a criminalità organizzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Roma dispone finalmente di uno strumento fondamentale per utilizzare al meglio i beni sequestrati alla criminalità organizzata, perché tornino in modo utile nella disponibilità dei cittadini e del mondo delle associazioni" ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. "Con l'istituzione del Forum per i beni confiscati – ha proseguito il primo cittadino - Roma garantirà infatti uno spazio comune a chi opera nelle reti della solidarietà, dell'aggregazione sociale e a tutte quelle straordinarie realtà che si battono per la legalità e per il contrasto alle mafie con la passione delle idee e la forza dell'impegno civile. Un ruolo fondamentale che in questi anni ha visto Libera e le altre associazioni costantemente impegnate perché questo Forum venisse istituito" ha concluso Gualtieri. (segue) (Com)