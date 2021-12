Patrimonio: Roma Capitale, al via forum su beni confiscati a criminalità organizzata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione del Forum cittadino sui beni confiscati, dopo il ritardo della precedente Amministrazione, è la risposta a una necessità della Capitale e dei suoi cittadini. Il Forum rafforza quelle realtà sociali, come la Rete dei Numeri Pari, che ringrazio personalmente, da sempre impegnate sul territorio per la giustizia sociale e nella lotta contro le mafie. Il confronto con loro sarà uno strumento strategico affinché il Forum diventi una leva per potenziare il circuito capitolino dell'accoglienza, per aumentare i luoghi di aggregazione sociale, culturale e sportiva, con un occhio rivolto a tutti i quartieri di Roma, soprattutto a quelli più lontani dal Centro", ha commentato l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Presidente del Forum, Tobia Zevi. (Com)