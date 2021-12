Milano: trovati con 54 ordigni artigianali, una balestra e sostanze stupefacenti, arrestati padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, a Milano, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla ricerca di esplosivi e materiale esplodente, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Milano Duomo, unitamente a quelli della stazione di Affori e personale del nucleo cinofili di Casatenovo, hanno effettuato, previa intesa con l’ag, una perquisizione domiciliare in via del Danubio, presso le abitazioni, site nello stesso stabile, di un 50enne e di un 32enne, entrambi italiani, padre e figlio. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 54 ordigni artigianali (di cui 37 "cipolle" e 17 candelotti "cobra”), una balestra di colore nero e circa 300 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e marijuana. Sul posto, previa comunicazione alla locale Prefettura, è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Milano, i quali, al termine dell’attività di pesatura e campionamento, su disposizione dell’ag, hanno proceduto alla distruzione del materiale esplodente facendolo brillare presso la cava nord di Paderno Dugnano. I due soggetti sono stati tratti in arresto per detenzione illegale di materiale esplosivo e detenzione di sostanze stupefacenti. (Com)