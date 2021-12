© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Pnrr “abbiamo fatto una scelta decisa affinché il sistema della mobilità cambi in senso ecologico”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Il 76 per cento" delle risorse che “il nostro ministero gestisce è classificato come” relativo alla lotta al cambiamento climatico, ha spiegato.(Rin)