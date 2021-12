Energia: Descalzi (Eni), iniziare decarbonizzazione dai Paesi più ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre iniziare il processo decarbonizzazione del settore energetico partendo dai Paesi più ricchi che hanno le emissioni di CO2 più alte, con i membri dell’Ocse, comprendendo anche la Cina, che rappresentano circa il 65-70 per cento delle emissioni globali. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al convegno “Decarbonizzare gli impianti energetici nel Mediterraneo allargato” organizzato nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma. “A livello globale abbiamo la necessità di decarbonizzare il settore energetico. Penso che dovremmo iniziare dai grandi Paesi che producono una larga porzione delle emissioni”, ha sottolineato Descalzi, il quale ha ricordato che l’Africa ha grandi potenzialità di solare ed eolico e risorse di petrolio e gas maggiori degli Stati Uniti, ma produce solo il 3 per cento delle emissioni di CO2. Secondo l’Ad di Eni occorre sostenere l’Africa impiegando le corrette tecnologie e investimenti per favore il cambio del mix energetico in questi Paesi. (Res)