- Nella legge di Bilancio, “c’è un nuovo fondo - mai creato prima in Italia - per la mobilità sostenibile, che accompagnerà nei prossimi dieci anni questa trasformazione del mondo dei trasporti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”.(Rin)