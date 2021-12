Med Forum: ex inviata Onu Williams, per gli Usa la Libia è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia rappresenta per l’amministrazione statunitense di Joe Biden “una priorità”, come dimostrano il “doppio cappello” di ambasciatore e inviato dato a Richard Norland e la partecipazione della vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza internazionale sulla Libia di Parigi. Lo ha detto oggi Stephanie Williams, ex inviato ad interim delle Nazioni Unite per la Libia, al panel “Libia al bivio: cosa possono fare l'Europa e la comunità internazionale” ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Parlo da semplice cittadina americana, dato che mi sono ritirata da ogni incarico governativo tre anni fa. Non credo che ci sia una mancanza di leadership statunitense sul dossier libico”, ha detto Williams, aggiungendo come gli Stati Uniti, al pari di altri Paesi, sostengano le elezioni libiche previste il 24 dicembre. “In Libia ha sofferto una crisi di legittimità che si può curare solo con un processo elettorale libero ed equo. Due giorni fa, il segretario di Stato (Anthony) Blinken ha detto che queste elezioni dovrebbero essere parte della soluzione, non parte del problema”, ha aggiunto Williams, la quale ha inoltre negato le teorie secondo cui Washington si starebbe ritirando dalla regione. “Questo non accadrà mai per l’importanza geografica e strategica della regione Mena”, ha concluso. (Res)