Med Forum: Gentiloni, Russia non interessata a "lotta estrema" con Ue su forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La geopolitica influenza l’andamento dei prezzi del gas ma “non credo che oggi la Russia sia interessata ad arrivare ad una lotta estrema sulle forniture”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento ai Med Dialogues 2021 in corso a Roma. Come indicato da Gentiloni, la riapertura dell’economia ha fatto aumentare la domanda di energia e oggi vediamo forniture a piena capacità da Norvegia e Algeria mentre dalla Russia “abbiamo un meno 25 per cento a ottobre e novembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. “Questo meno 25 per cento è un grande problema”, ha riconosciuto Gentiloni, osservando che la Commissione europea sta invitando i Paesi membri a reagire per mitigare gli effetti di questa situazione anche se “non si può risolvere in poche settimane”. “Dobbiamo continuare ad investire nelle rinnovabili”, ha aggiunto il commissario europeo, secondo cui rallentare la transizione energetica sarebbe la “decisione sbagliata”. Gentiloni ha invitato ad “essere vigili” riguardo le tensioni in Ucraina e in Bielorussia, mentre a suo modo di vedere non sarebbe nell’interesse di Mosca uno scontro con Bruxelles sulle forniture di gas come attestato anche dalla cooperazione necessaria sul gasdotto Nord Stream 2. La crisi del gas, secondo Gentiloni, “non sarà utilizzata in un modo peggiore” rispetto a quanto avvenuto finora.(Res)