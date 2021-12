Med Forum: ministro Startup Algeria, digitale ed economia verde per superare crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire di più nel settore dell’economia verde e nella digitalizzazione per superare la crisi scatenata dal Covid-19, soprattutto nello scenario post-pandemico. Lo ha detto oggi a Roma Yacine El Mahdi Oualid, ministro delle Startup dell’Algeria, durante il panel “Costruire la resilienza delle filiere nel mediterraneo post pandemico: commercio territoriale, digitalizzazione e innovazione tecnologica” ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. Il ministro ha sottolineato come l’Algeria stia cercando di diversificare a propria economia, ancora fortemente dipendente dagli idrocarburi, puntando sulle infrastrutture come porti, autostrade e ferrovie. “Stiamo realizzando l’autostrada transahariana, uno dei maggiori progetti di questo tipo nella regione e nel mondo” ha detto Oualid, spiegando come allo stesso tempo il governo stia realizzando una ferrovia parallela che unisce il nord con il sud e “ridurre i colli di bottiglia” che bloccano le merci. “Vogliamo anche fare sforzi verso la decarbonizzazione e abbiamo iniziato un programma molto ambizioso per la produzione di idrogeno verde e blu”, ha aggiunto il ministro.(Ala)