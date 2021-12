© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto parasociale tra Francesco Gaetano Caltagirone, Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt supera il 15 per cento del capitale sociale di Generali. E’ quanto emerge dai dati resi noti oggi da Generali. Caltagirone detiene il 7,558 per cento, Delfin il 6,139 per cento e Fondazione Crt l’1,474 per cento. Il patto raggiunge così il 15,171 per cento.(Rin)