Milano: Triennale aperta anche 7 e 8 dicembre, visitabili tutte le mostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle festività del 7 e dell’8 dicembre Triennale Milano effettuerà un’apertura straordinaria lunedì 6 dicembre e resterà aperta nei giorni di festa dalle ore 11 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19). Con il biglietto unico sarà possibile visitare le mostre “The people I like” e “I gioielli della fantasia” dedicate al fotografo Giovanni Gastel, “Saul Steinberg Milano New York” e “Raymond Depardon. La vita moderna”. L’ingresso è libero per le esposizioni “Il mestiere di grafico – oggi, “Giovanna Silva. Milan. City, I listen to your heart” e “Metafore. Roberto Capucci: meraviglie della forma”. Saranno aperti il Museo del Design Italiano e l’allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass, inaugurato il 2 dicembre. In programma anche laboratori per bambini e famiglie e incontri del Public Program. Oltre a visitare le mostre e a partecipare agli eventi, i visitatori potranno acquistare il regalo che Triennale ha pensato per tutti gli appassionati di design e cultura. Fino al 6 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti Early Bird della 23a Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries (20 maggio – 20 novembre 2022), in vendita online, in biglietteria e allo store di Triennale a prezzo dimezzato. Il biglietto potrà essere abbinato alla tote bag di Unknown Unknowns, disponibile allo store. (Com)