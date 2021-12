Afghanistan: Macron, diversi Paesi europei lavorano per missione diplomatica congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi europei stanno lavorando per aprire una missione diplomatica congiunta in Afghanistan, in modo tale da permettere ad alcuni ambasciatori di tornare nel Paese dell'Asia centrale dopo la presa del potere da parte dei Talebani. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando ai giornalisti a Doha, in Qatar, dove si trova in visita. "Stiamo pensando ad un'organizzazione tra diversi Paesi europei", ha sottolineato Macron prima della partenza per Jeddah, in Arabia Saudita. "Questa è un'iniziativa diversa rispetto ad un riconoscimento politico o al dialogo politico con i Talebani. Avremo una rappresentanza non appena la potremo aprire", ha spiegato Macron evidenziando l'esigenza di garantire la sicurezza di tale missione. Il ministero degli Esteri della Francia ha intanto comunicato ieri sera di aver evacuato circa 260 cittadini afgani, 60 olandesi e undici francesi dall'Afghanistan con l'assistenza del Qatar. Il volo che le ha trasportate a Doha da Kabul è atterrato ieri sera in Qatar, mentre la prossima settimana gli afgani, gli olandesi ed i francesi evacuati da Kabul saranno trasportati in aereo in Francia.(Res)