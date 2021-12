Ambiente: Starace (Enel), battaglia per ‘zero carbon’ senza ‘net’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “net zero” è “una trappola logica in cui bisogna non cadere, è molto meglio andare a zero, e non a zero ipotizzando di compensarlo con delle risorse naturali che invece si serviranno per pulire i gas che abbiamo già immesso” nell’atmosfera. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante l’evento di Sky tg24 “Live in Courmayeur – Next Generation”. “Per questo penso che questo ‘net’ messo davanti a ‘zero’ sia un po’ un prenderci in giro”, ha spiegato. Secondo Starace, dopo Glasgow “la speranza c’è, è rimasta accesa ed è stata merito un po' dell’Europa in primis, e poi di tutte le aziende e le parti che hanno spinto per questo. E’ bene però – ha aggiunto – rimanere attenti e soprattutto vigilare sui tentativi di nascondere dietro la parola ‘net’ quello che invece bisognerebbe fare subito. Facciamo una battaglia per ‘zero carbon’, senza il ‘net’ davanti”, ha aggiunto.(Rin)