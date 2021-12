Industria: Confindustria, prosegue trend crescita nel quarto trimestre ma con passo meno sostenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2021, la produzione industriale italiana starebbe proseguendo il trend di crescita già osservato nel corso dell’anno, anche se con un passo meno sostenuto. Gli incrementi in ottobre (+0,1 per cento) e novembre (+0,2 per cento) implicherebbero una variazione trimestrale acquisita dello 0,2 per cento, un ritmo più contenuto di quanto osservato nei primi tre trimestri (rispettivamente +1,5 per cento, +1,2 per cento e +1,0 per cento). Lo rende noto il Centro Studi Confindustria. Le ragioni di tale dinamica sono riconducibili in parte ad un fisiologico rallentamento (l’Italia è quella che tra le grandi economie europee a settembre si posizionava meglio rispetto al periodo pre-pandemia, +1,5 per cento rispetto a febbraio 2020, mentre Germania e Spagna non hanno ancora chiuso il gap produttivo), in parte all’emergere di fattori limitativi della produzione, quali la scarsità di alcune componenti e materie prime, al maggior ricorso alle scorte di magazzino, al rallentamento produttivo dei principali partner commerciali e al maggior grado di incertezza. (segue) (Rin)