Sahel: Del Re, “governance” principale elemento della nuova strategia dell’Ue

20 luglio 2021

- Il sostegno alla “governance” nei Paesi della regione del Sahel è il principale elemento della nuova strategia dell’Unione europea. Lo ha dichiarato la rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel, Emanuela Del Re, intervenendo al panel “Rinnovata cooperazione Ue-Sahel: prospettive per la stabilizzazione della regione” organizzato nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma. “La nuova strategia dell’Unione europea per il Sahel rappresenta una sorta di rivoluzione culturale perché abbiamo iniziato a chiamare partner i Paesi che prima chiamavamo Terzo mondo. Se abbiamo una partnership siamo entrambi responsabili delle nostre azioni e stiamo lavorando insieme per un futuro che è in comune”, ha dichiarato Del Re. La rappresentante speciale Ue ha osservato che questo approccio influenza fortemente i principi della nuova strategia alla luce della consapevolezza che non si può intervenire solo a livello di sicurezza, ma anche sulla trasformazione della società aiutandola a svilupparsi. “La chiave è certamente la governance, principale elemento della nuova strategia. Aiutiamo i Paesi del Sahel nella nostra partnership a creare solide istituzioni e a creare sistemi di welfare” per raggiungere la pace sociale, ha dichiarato Del Re. La rappresentante speciale dell’Ue ha sottolineato la grande importanza che ha per gli aspetti di sicurezza la costruzione di un sistema di welfare, perché contrasta direttamente quello che offrono i gruppi terroristici, ovvero “un sistema alternativo di welfare”. Secondo Del Re, quello offerto dai gruppi terroristici è certamente un’illusione, ma in mancanza di alternative riescono a convincere “i giovani ad aderire ai loro progetti”, soprattutto nelle zone remote che sono molte nella regione del Sahel, completamente scollegate con i principali centri urbani. (segue) (Res)