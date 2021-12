Sahel: Del Re, “governance” principale elemento della nuova strategia dell’Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento Del Re ha anche fatto riferimento al principio di mutua responsabilità che caratterizza la nuova strategia Ue, con i Paesi del Sahel mutualmente responsabili uno per l’altro. “Questa mutua responsabilità è anche tra l’Ue e i Paesi del Sahel. Implica che dobbiamo lavorare insieme”, ha dichiarato Del Re. “Posso dire che molti Paesi in Ue stanno ora partecipando con azioni concrete”, ha aggiunto, osservando, ad esempio, che anche Stati come Lituania ed Estonia, molto distanti dal Sahel, stanno partecipando. “Siamo di più in Ue, abbiamo una strategia, sappiamo dove stiamo andando, abbiamo risorse e insieme ai Paesi del Sahel riusciremo a fare buone cose”, ha sottolineato. (Res)