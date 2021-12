Algeria: ministro Start-up a “Nova”, con Italia chance concrete per accedere ai mercati in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Algeria hanno opportunità “molto concrete” di avviare una collaborazione nel settore delle piccole e medie e imprese e delle start-up per accedere insieme a mercati più ampi, sia in Africa che in Europa. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Yacine El Mahdi Oualid, ministro dell'economia della conoscenza e delle startup, a margine dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. Yacine Oualid, 27 anni, è il ministro più giovane in Algeria ed è già alla sua seconda missione in Italia. “Le relazioni economiche tra Italia e Algeria sono molto strette, soprattutto negli ultimi anni. Ora stiamo cercando di diversificare questa collaborazione soprattutto in termini di Pmi e start-up. Sappiamo che l’Italia ha una grande esperienza e know how promuovendo Pmi, start-up e alta tecnologia”, ha detto Oualid. (segue) (Ala)