Algeria: ministro Start-up a “Nova”, con Italia chance concrete per accedere ai mercati in Africa (2)

- Alla sua seconda visita a Roma, Yacine Oualid ha un dottorato di ricerca in medicina, ha lanciato diverse startup e una di queste è diventata il primo cloud provider in Algeria. “Siamo venuti in Italia lo scorso anno per discutere di molte opportunità e molti modi per avere un impatto significativo sulle start-up in entrambe le sponde del Mediterraneo. Oggi alcune di queste opportunità sono diventate molto concrete. Ad esempio, Cdp ha appena firmato un protocollo d’intesa con il nostro acceleratore ‘Algeria Venture’. Speriamo che questo MoU possa aprire nuove opportunità per le start-up di entrambi i Paesi per accedere, ad esempio, a mercati più ampi in Africa e anche in Europa”. (segue) (Ala)