Algeria: ministro Start-up a “Nova”, con Italia chance concrete per accedere ai mercati in Africa (3)

- Il giovane ministro algerino è un membro attivo della comunità tecnologica e membro fondatore di molte organizzazioni tecnologiche in Algeria e anche nel Regione del Maghreb. “Abbiamo molte start-up che stanno già esportando i loro servizi in molte aree del mondo. Abbiamo una piattaforma internet del lavoro chiamata Emploitic, che è già in nove Paesi africani e anche in alcuni Stati europei. Recentemente abbiamo dei delivery hub collegati alle App. Abbiamo già dei nostri ‘campioni’ che esportano servizi, alcuni non sono molto conosciuti in Europa, mentre altri hanno già solide referenze in Africa e nella regione Mena”, ha detto ancora il ministro. Uno dei settori dove l’Algeria punta di più è quello dell’intelligenza artificiale. “Per il governo è un argomento talmente importante che abbiamo creato un’alta scuola solo per l’intelligenza artificiale. Crediamo che questo settore possa essere il vero punto di svolta dell’economia nei prossimi anni. Come ministero, abbiamo incoraggiato molte giovani start-up in questo settore. Molte hanno un grande potenziale”, ha aggiunto. (segue) (Ala)