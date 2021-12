Algeria: ministro Start-up a “Nova”, con Italia chance concrete per accedere ai mercati in Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il neocostituito ministero, Oualid sta lavorando alla costruzione di un quadro normativo più adeguato per le startup e alla promozione di strumenti finanziari innovativi per l'emergere di talenti. “Lo scorso anno abbiamo introdotto l’esenzione fiscale per i primi cinque anni. Abbiamo creato anche un fondo pubblico per avere accesso rapido al capitale. Questi sono dei passi molto importanti perché oggi sono davvero tante, tante le start-up che ricevono fondi in modo molto flessibile attraverso il nostro Algeria Start-up Fund”, ha aggiunto il ministro. Non è tutto. Oualid ha ricordato inoltre che l’Algeria ha creato un quadro legale per il finanziamento dei Cloud, una filiale della Borsa algerina dedicata esclusivamente alle start-up, un quadro legale più flessibile per consentire alle compagnie di private equity possano operare e investire nel Paese. “Abbiamo promosso incubatori e acceleratori privati dando esenzioni fiscali, incentivi e finanziamenti perché crediamo questo possa giocare un grande ruolo per aiutare le start-up a crescere”, ha aggiunto. (segue) (Ala)