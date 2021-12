Green pass: Costa, intensificare i controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le volte che si applicano nuove regole c'è bisogno che vengano rispettate. Confidiamo nel senso di responsabilità dei cittadini. Dall'altro dobbiamo certamente intensificare i controlli". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Rai Radio1 a "Caffè Europa". "Sui territori si è attivato un percorso con le Prefetture e con gli Enti locali per definire dei veri e propri piani per arrivare a mettere in atto quei controlli. Confidiamo che anche questa volta supereremo la prova e che questa nuova regola ci aiuti ad affrontare e gestire al meglio queste settimane decisive", ha spiegato.(Rin)