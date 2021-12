Sicurezza: Lamorgese, sincero e sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuale ricorrenza di Santa Barbara "offre l’occasione di esprimere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel suo complesso e a ciascuno dei suoi appartenenti il sincero, sentito ringraziamento del ministero dell’Interno per l’opera generosa e meritoria svolta da una delle sue componenti più popolari e benvolute". E' quanto si legge in un messaggio del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La stima e la simpatia che circondano il Corpo - prosegue - sono diretta conseguenza di quella testimonianza continua di presenza, tempestività e affidabilità che, da sempre, ne rappresenta la cifra distintiva immediatamente riconoscibile. Nelle grandi calamità come nei più semplici interventi di prossimità, nella prevenzione dei disastri come nella risoluzione dei minuti problemi dei cittadini, i Vigili del Fuoco esprimono i valori della prontezza, della disponibilità e dell’empatia. Vicini alla gente e alla loro quotidianità, essi custodiscono e divulgano la cultura della safety, della sicurezza intesa come prevenzione e protezione dai rischi, tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni pubblici e privati". (segue) (Rin)