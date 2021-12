Sicurezza: Lamorgese, sincero e sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È una cultura di cui, oggi più che mai, il nostro Paese ha bisogno a tutti i livelli, perché essa costituisce la precondizione per il raggiungimento di molti degli obiettivi strategici dei prossimi anni. Le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza, della ripresa post pandemica, della transizione economica ed ecologica verso modelli di sviluppo più inclusivi e sostenibili - sottolinea - passano attraverso il rispetto di strumenti regolatori e norme tecniche che garantiscano la sicurezza del patrimonio edilizio, dei siti turistici e culturali e dei luoghi di lavoro, la riduzione dei rischi sismici e idrogeologici, nonché la compatibilità delle attività produttive con obiettivi di tutela e rigenerazione ambientale. Nell'ottica dell'auspicata riforestazione dei territori, resa improcrastinabile dagli effetti della crisi climatica, sarà inoltre sempre più importante il contributo del Corpo all'articolato dispositivo nazionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, che anche nei mesi scorsi è stato purtroppo messo duramente alla prova dal nefasto interagire di fattori ambientali e comportamenti umani dolosi. La valenza epocale delle missioni da perseguire richiederà a ogni attore pubblico, ivi incluso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la mobilitazione delle sue migliori energie e del suo più avanzato patrimonio di saperi, competenze e conoscenze tecniche. Fondamentale, in tale prospettiva, sarà il ruolo della formazione tecnico-specialistica e della ricerca applicata, che ci consente di conservare e tramandare una tradizione di altissima professionalità, testimoniata dalla ricorrenza, in questo 2021, dell'80esimo anniversario delle Scuole Centrali Antincendi e del 60esimo anniversario del Centro Studi ed Esperienze, due strutture di eccellenza del Corpo".