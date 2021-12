Sicurezza: Lamorgese, sincero e sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attenzione rivolta alle esigenze di addestramento e aggiornamento del personale rappresenta una delle modalità attraverso le quali si persegue il fine della valorizzazione del capitale umano del Corpo; un capitale che è la principale risorsa su cui quest’istituzione ha costruito credibilità e prestigio, grazie alla dedizione e abnegazione che i suoi componenti hanno saputo dimostrare anche nei frangenti più drammatici della vita del Paese, non ultima la crisi pandemica che stiamo affrontando. In questo giorno di festa, non può mancare il ricordo riconoscente e commosso del sacrificio dei Vigili del Fuoco caduti nell’adempimento del loro servizio, i quali non hanno esitato a mettere a repentaglio la propria vita e incolumità personale per salvaguardare quella altrui. Nell’assicurare ai Vigili del Fuoco il mio personale e convinto sostegno affinché ciascuno di loro sia sempre messo nelle condizioni migliori per potere operare efficacemente in serenità e sicurezza - conclude - auguro alle Donne e agli Uomini del Corpo Nazionale di vivere questa ricorrenza con il consapevole e limpido orgoglio del prezioso contributo reso a vantaggio del bene comune. Accomuno in un sincero ringraziamento anche le loro famiglie, che, nella trepidazione dell’attesa e dell’assenza, partecipano a quell’impegno, condividendolo". (Rin)