Afghanistan: ministero Esteri francese avvia operazione per evacuare 330 persone

- Il ministero degli Esteri della Francia ha comunicato di aver evacuato circa 260 cittadini afgani, 60 olandesi e undici francesi dall'Afghanistan con l'assistenza del Qatar. Una nota del ministero degli Esteri di Parigi riferisce che l'operazione per trasportare in Francia le circa 330 persone evacuate dall'Afghanistan è stata effettuata ieri. Il volo che le ha trasportate a Doha da Kabul è atterrato ieri sera in Qatar, mentre la prossima settimana gli afgani, gli olandesi ed i francesi evacuati da Kabul saranno trasportati in aereo in Francia. La diplomazia di Parigi sottolinea che gli afgani evacuati dal loro Paese erano a rischio per la loro incolumità dopo il ritorno al potere dei Talebani la scorsa estate.(Frp)