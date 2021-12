Roma: rubava denaro all'anziano che accudiva, scoperta badante infedele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad una lunga attività d’indagine svolta dai carabinieri della stazione Roma Torpignattara, una donna italiana di 71 anni, è gravemente indiziata di aver portato via ben 15.500 euro ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. La donna, che da tempo prestava assistenza all’anziano, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la carta bancomat della vittima con cui è emerso che, tra i mesi di luglio e ottobre scorsi, avrebbe effettuato 11 prelievi per una somma complessiva di 15.500 euro. (segue) (Rer)