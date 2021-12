Vaccino: Boccia (Pd) a "Nova", prima faremo l'obbligo, prima usciremo da questa tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Sono sempre stato a favore dell'obbligo vaccinale e sono rimasto un po' deluso quando ho visto la frenata: prima si farà, prima saremo liberi, almeno di sapere che, in ogni luogo in cui andiamo, le persone sono tutte vaccinate. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. "Abbiamo sempre sostenuto la linea del massimo rigore sanitario e della prudenza, la linea del ministro Speranza e del presidente Draghi, e se ci fosse stato l'obbligo vaccinale saremmo stati in testa - ha proseguito -, ma non siamo soli al governo". Penso che "fiancheggiare coloro che non vogliono vaccinarsi sia una scelleratezza che ha fatto la destra in tutto il mondo", ha aggiunto, ma "per fortuna ha prevalso la linea della prudenza". Ritengo ora che dobbiamo "batterci in Italia e in Europa per vaccinare i Paesi più poveri, a partire dall'Africa tutta, perché solo così accelereremo i tempi per l'uscita da questa tragedia", e "fidarci dell'autorità sanitaria" per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini. "Io ho tre figli, i primi due hanno 20 e 18 anni e sono già vaccinati, e la piccola ha 9 anni e si vaccinerà, e penso che ogni genitore dovrebbe fidarsi dell'autorità sanitaria dello Stato", ha concluso. (Rin)