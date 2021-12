Libia: Comitato militare 5+5 presenta a Turchia piano per fuoriuscita mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare libico congiunto 5+5 (cinque ufficiali del governo di Tripoli, altrettanti delle autorità di Bengasi) ha presentato alla Turchia il suo piano per allontanare i mercenari dalla Libia durante gli incontri avvenuti ieri a Istanbul. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa turco. Nella nota, il ministero turco ha sottolineato che la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha tenuto un incontro con le autorità turche ad Ankara, su richiesta del Comitato militare congiunto 5 + 5, aggiungendo che il Comitato ha fornito informazioni sul piano d'azione di ritiro delle forze straniere e dei mercenari dalla Libia, approvato dal Comitato a Ginevra l'8 ottobre. Ankara ha precisato che le parti hanno discusso i "possibili passi da compiere per portare pace, stabilità e sicurezza in Libia". (segue) (Res)