Libia: Comitato militare 5+5 presenta a Turchia piano per fuoriuscita mercenari (2)

- Lo scorso 4 novembre Unsmil ha annunciato un accordo per stabilire un meccanismo di comunicazione e coordinamento efficace per allontanare combattenti, mercenari e forze straniere dalla Libia. L'8 ottobre il Comitato militare misto libico aveva approvato a Ginevra un piano d'azione per allontanare gradualmente dal Paese mercenari e combattenti stranieri. L'incontro di ieri in Turchia giunge una settimana dopo la riunione dei rappresentanti dei Paesi africani confinanti (Sudan, Ciad e Niger) organizzata in Tunisia, durante il quale si è concordato di stabilire un efficace meccanismo di comunicazione e coordinamento per allontanare i mercenari e combattenti di tutte le classificazioni, che appartengono a questi paesi, dal territorio libico, in un processo graduale, equilibrato, simultaneo e sequenziale. (Res)