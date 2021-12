Quirinale: Boccia (Pd) a "Nova", serve candidato di tutti, Paese non può uscirne diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Mai come in questo momento, il candidato o la candidata alla carica di presidente della Repubblica "dovranno essere i candidati di tutti, perché questo Parlamento è frammentato e il Paese, anche per la fase che vive e ha vissuto, non può uscire diviso da questa prova". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. "Il Pd ha anteposto l'interesse del Paese a quello delle singole fazioni", e per questo l'approccio di Letta, "che ho sposato in pieno, è stato quello di parlare del Quirinale a gennaio, quando si aprirà il dossier". Boccia chiarisce che il Pd affronterà questo passaggio "con grande serietà, provando a mettere insieme tutti". "Vedo che la destra ha un approccio opposto, essendo partita già con un candidato di bandiera, Berlusconi", ma "aspetteremo che questa loro pantomima finisca", ha concluso. (Rin)